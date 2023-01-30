準閣揆陳建仁明31日走馬上任，中廣董事長趙少康日前批評陳建仁捨不得中研院1個月49萬的高薪，對是否接任行政院長躊躇再三，又要當最大的官，又捨不得放棄高薪「戀棧愛錢」。對此民進黨團幹事長鄭運鵬回應，「戴著有色眼鏡去看人，就會用有色眼睛去解釋。」他相信陳不會因為因為擔任院長就失去對於研究的興趣，且流程也符合中研院規定。

針對在野黨質疑陳建仁借調一事，鄭運鵬直言：「去講中研院借調程序，我認為是蠻沒意思的。」他說，政務人員上任，內閣改組這麼大的事情，蔡英文總統一定是第一時間向外界說明，如果是先借調再到中研院跑程序，那很奇怪，一定是陳有意願接任，再開始跑程序。

鄭運鵬強調，不是不走這個程序，質疑程序不知所謂而來，若先走程序被爆料，這不是很奇怪，且是行政院長這麼重要的職務，現在這樣的程序才是對的。

而對於國民黨批評陳建仁留職停薪，還留著中研院研究員的位置，鄭運鵬說，「戴著有色眼鏡去看人，就會用有色眼睛去解釋。」陳建仁本來就對研究工作有很長的興趣，所以他來擔任行政院長，總統跟他幾次會面之後才答應，研究工作他相信不會因為擔任院長就失去興趣，也符合中研院的規定。

鄭運鵬說，要質疑都會找出不同的理由，在野黨人士抱著有色的眼鏡在看所有民進黨從政的公職，公道自在人心，社會對陳建仁的學術地位，跟他從政的決定，大家都有一個客觀的評價。

至於國民黨團喊要給陳建仁震撼教育，鄭運鵬認為，各立委跟黨團在立法院都有質詢的空間，希望大家能以禮相待、就事論事，而陳建仁及各閣員都能有能力應付朝野立委的各項質詢及政策挑戰；陳建仁是很溫暖的人，相信站上備詢台，在野黨立委就會感受到他的人格特質。