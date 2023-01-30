一名女網友表示，春節外出在餐廳用餐，鄰桌長髮婦人拿出兒童用馬桶，讓女兒當眾脫褲上廁所，讓她食慾全無怒批，「別人都不用吃了嗎？」她將其拍下PO上網，讓網友也看得倒胃口說，「到底是什麼奇葩家長啦！」

原PO近日於臉書社團《爆廢公社二館》指出，春節連假期間到餐廳用餐，鄰桌一名長髮婦人竟拿出兒童用馬桶，讓女兒直接上廁所，周圍還有很多正在用餐的人，這一幕讓她看傻眼說，「直接拿出馬桶，在我們桌旁邊讓小孩蹲？」

原PO表示，可以體諒春節連假外出很多不便，但化妝室明明就在餐廳的後方，怒批婦人「妳們是已經吃飽了，別人都不用吃了嗎？」從原PO上傳的照片來看，桌和桌之間的走道，有一個粉色的兒童用小馬桶，長髮婦人就讓女兒直接脫褲排泄。

圖文曝光讓網友也傻眼，「那個馬桶隨身攜帶也很強耶」、「真的倒胃口」、「很誇張，看了我都沒食慾了」、「真的很扯欸」、「太誇張了啦！當自家客廳喔」、「好噁心，食慾全無」、「笑死，什麼奇葩家長」、「這已經沒底線了，瞎到爆」、「小孩以後長大會恨死媽媽吧」。