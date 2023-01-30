上緯投控(3708)將出售海洋國際投資股份有限公司(海洋國際)7.5%股權予Stonepeak，預計處分利益將達6.8億，可望在Q2前入帳。上緯指出，出售海洋國際股權後，將專注於新材料與碳纖複材事業，並積極將業務轉型為於循環經濟可回收領域中開發新的商業契機，並尋求適當的收購機會，持續提升獲利。

上緯投控董事長蔡朝陽表示，此次交易為繼2019年出售上緯新能源(現已更名為風睿能源)予Stonepeak後，雙方的再一次合作，風睿能源現今的成長茁壯也符合Stonepeak當時的承諾。未來上緯投控將持續於碳中和及循環經濟領域加速前進，碳中和及循環經濟的明日，仍樂於扮演Pioneer。

Stonepeak是具有領先地位的另類投資公司，專注於基礎建設和實質資產，旗下管理資產規模約為534億美元。Stonepeak亞太地區負責人蔡毅霆(Ryan Chua)指出，隨著離岸風電在臺灣能源轉型過程中的重要性逐漸提升，海洋風電將持續扮演關鍵角色。

海洋風電是臺灣第一座離岸風場，在2019年底完工後，成為亞太地區首座進入商業運轉的離岸風場。海洋風電位於臺灣西北部苗栗縣竹南鎮外海2~6公里、水深15~30公尺處，佔地10.27平方公里，總裝置容量達128MW。該風場發電量每年可提供12萬8千戶的家戶用電，並減少24萬5千噸的二氧化碳排放量。