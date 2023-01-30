桃園市議會民進黨團30日在開工首日開記者會，要求市長張善政普發3000元紅包給市民。(蔡依珍攝)

桃園市議會民進黨團30日在開工首日開記者會，要求市長張善政普發3000元紅包給市民。(蔡依珍攝)

「普發現金是振興經濟最好方法！」桃園市議會民進黨團30日在開工首日開記者會，直指桃園超徵稅收分到50餘億，加上前市長鄭文燦財政穩健，去年留下17億結餘款，總共67億「天上掉下來的紅包」，要求張善政還錢於民，普發紅包3000元，照顧市民，而非用於自己開的政見支票，「否則明年沒這些額外收入，政見就開天窗嗎？」

張善政則表示，謝謝民進黨團的建議，待中央的統籌分配款下來後，市政府一定會好好運用，請市民放心。

「開工大吉，要求桃園市長張善政普發紅包3000元，回饋市民！」民進黨團總召呂林小鳳表示，中央超徵稅收桃園可分得50餘億元，加上去年度結餘款有17億，這些預算都尚未編列到112年預算書，要求市長張善政彙整67億，普發給227萬市民每人3000元，照顧市民、振興經濟，強調會在議會正式提案，希望透過記者會，要求市府提前研擬發放辦法，在3月定期大會前趁早發放。

民進黨團副總召林志強指出，張善政一上任只是加發老人津貼、國中小營養午餐等，但照顧幼兒、長者是基本的，應該要苦民所苦、照顧每一位市民，強調桃園市民有227萬人口，還有許多需要幫助的勞工朋友、青年學子等，呼籲張善政應該一視同仁，更有效規畫使用、照顧所有族群的市民，才是真正照顧桃園。

民進黨團副總召張肇良表示，桃園升格後，在前市長鄭文燦帶領下，撙節開支，8年來財政收入、支出穩定，六都每人負債最低，甚至留下盈餘的統籌分配款項，讓新市府可以使用，呼籲張善政，應結合中央分配超額稅收50億元，有效回饋給桃園市民，他以竹北市公所為例，竹北市民獲得普發紓困金6000元，不分年齡、不排富，每一位市民都能雨露均霑，讓所有人經濟獲得紓困。

民進黨團幹事長鄭淑方強調，前市長鄭文燦團隊帶領下，桃園守住國門之都，桃園市民一直努力拚經濟，隨著減緩疫情帶給市民的經濟衝擊，需要市府帶領大家一同努力，期盼張市長苦民所苦，應該重視每一位市民朋友，每人普發紓困紅包3000元，讓市民對政府的經濟紓困更有感。

民進黨議員呂林小鳳、林志強、張肇良、黃家齊、余信憲、黃瓊慧、許清順、陳雅倫、李宗豪、許家睿、王珮毓、魏筠、張曉昀、黃崇真、彭俊豪等議員共同高喊口號：「開工大吉，普發現金，張市長還錢於民！」