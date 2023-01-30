受上周五美股上漲提振，周一日經225指數晨收漲0.33%，為27,473.75點。東證一部指數漲0.14%，報1985.42點。投資人在聯準會（Fed）召開貨幣政策會議與國內企業發布財報前轉趨謹慎，使日股漲幅受抑。

Tachibana Securities研究部總經理Shigetoshi Kamada表示，本周將迎來諸多市場走勢的線索，因此投資人變得較為謹慎，「我不確定那種樂觀的氛圍是否會延續到本周。投資人變得謹慎，且可能在聯準會會議、美國就業數據以及國內財報出爐前賣出股票，將獲利落袋」。

此外，本周也將迎來華爾街的超級財報周，蘋果、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet和臉書母公司Meta Platforms等公司將陸續揭曉上季營運的成績單。

發那科（Fanuc）晨收漲4.25%，該機器人製造大廠上修全年營業利益預測。並宣布1拆5的股票分割計畫。

矽晶片製造商信越化學（Shin-Etsu Chemical）上修全年營業利益展望，股價上漲4.48%，連漲第四個交易日。

媒體報導華府與數國政府就限制對中國的部分先進晶片製造設備出口方面取得進展，但日本半導體設備類股對此消息反應平淡。東京威力科創漲（Tokyo Electron）漲0.54%，愛德萬測試（Advantest）漲0.21%，Nikon漲0.48%。