孕產育兒是準爸媽共同的大事，2月1日起，準媽媽產檢時可同時拿到「孕婦健康手冊」及「爸爸孕產育兒衛教手冊」，幫助準爸爸學習從伴侶懷孕、生產到新生命誕生的過程中，所需的知識和技巧，有需要的民眾可向當地衛生局或產檢院所索取。

根據美國婦產科醫學會指出，若懷孕期間伴侶能彼此支持，除了能減緩孕期的不舒服，且身心較愉悅的孕婦，早產發生率也相對較低。國民健康署去年8月推出「爸爸手冊」電子檔，在民眾踴躍詢問下，經過不斷的修改與討論，終於推出紙本的實體手冊，方便準爸爸們隨時攜帶及翻閱。

透過爸爸手冊手冊，準爸爸可以了解在不同孕期的母嬰變化，以及可能碰到的各種問題及建議，就伴侶的需求給予協助，成為伴侶最安心的依靠。以下提供準爸爸孕產4階段助攻要點：

若確定懷孕，約在第8到12週就能在產檢院所領到孕婦健康手冊及「爸爸手冊」，準爸爸記得先閱讀，可以利用「陪產檢及陪產假」陪伴準媽咪一起去做定期的產前檢查；第一孕期（懷孕未滿13週）要留意流產徵兆，若出現陰道出血、小腹持續悶痛、持續子宮收縮等症狀，請盡速就醫。

第二孕期（懷孕13至29週）是胎兒的快速成長期，有孕吐困擾的準媽咪，這個時候也會開始趨緩；準爸爸可以開始陪同準備寶寶用品，多參與分攤家務，避免讓準媽咪太勞累，並規劃生產、坐月子方式、哺乳計畫等，也能參加一些準爸媽課程，並留意伴侶的體重控制，注意飲食的種類與營養是否攝取均衡等問題。

第三孕期（懷孕29週以上）因為胎兒長大，孕媽咪容易有腰酸痠痛、水腫或胸悶不適等情形，準爸爸可以多幫伴侶按摩、關注孕媽咪需求，嚴重不舒服時，請教醫護人員意見。在懷孕37週至42週間，準媽咪隨時都會生產，準爸爸請記得備好待產包，了解產前的徵兆及做好生產的準備，並與職場的同事協調工作，安心陪伴生產。

剛開始生產時，準爸爸可以陪在身邊，透過按摩、音樂等方式幫助伴侶舒緩不適。多善用正向話語鼓勵伴侶，幫助她分散疼痛注意力。生產時，準爸爸可以緊握伴侶的手，和她一起用力及放鬆．或者摸摸她的頭、臉，輕聲地鼓勵她；爸爸在寶寶和媽咪肌膚接觸時，可以幫忙抱好寶寶，和伴侶一起感受新生命誕生的喜樂；生產後需要適當休息和睡眠，請仔細留意她的需求，貼心給予照顧及陪伴。

「爸爸孕產育兒衛教手冊」除了提供準爸爸們在孕期照護及1歲前的育兒知識及技巧，亦彙整政府提供的育兒資源，成為準爸爸專屬的孕產育兒寶典，有需要的民眾可向當地衛生局或產檢院所索取。

國健署提醒，如有其他孕產相關問題，也歡迎撥打孕產婦關懷諮詢專線0800-870-870（國語諧音：抱緊您，抱緊您），將由專業人員為您解答，或至「孕產婦關懷網站」（https://mammy.hpa.gov.tw/）查詢孕期健康照護資訊。