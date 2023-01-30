基隆市議會30日上午舉行新春團拜，除基隆市議員外，市長謝國樑、副市長邱佩琳以及市府局處首長也出席團拜。（張志康攝）

基隆市議會30日上午舉行新春團拜，基隆市府團隊與基隆市議員都齊聚一堂，相互道賀。基隆市議長童子瑋表示，第二十屆的基隆市議會沒有任一黨派有優勢，這是市民的態度與期待，市議會必須做出改變，擁抱多元而非對立，回應民意而非凌駕民意，不分黨派，團結基隆，發揮議會最大的監督力量，為市民的福祉把關。

新春團拜在議會1樓舉辦，戶外還有行動餐車，除基隆市議會的工作人員、議員，基隆市長謝國樑也率領市府團隊局處首長共同參與，現場氣氛輕鬆和諧。議長童子瑋與市議員們齊聚一堂互道新年快樂，議長童子瑋在現場發放紅包外，並親自前往議會各科室慰問上班同仁。

童子瑋致詞時表示，感謝所有在場的市民代言人，所有最敬愛的議員同事，我們都是一家人，一同因為「為基隆好」的信念齊聚在這裡奉獻，敬祝所有議會的好朋友、貴賓，身體健康、平安喜樂，新的一年鴻圖大展、兔躍新程。

童子瑋說，曾經有人說過「政治作為一種志業，是種結合熱情和判斷力，緩慢地穿透硬木板的工作。」他願默默做這個帶來改變的「憨人」，為基隆帶來善的循環，這是他一路成長所學習到的，也奉行此生。最後，再次感謝一路牽成、引路的前輩、夥伴、戰友。不忘初心，方得始終。未來，我們與基隆一起前行，基隆加油！

謝國樑致詞時除祝賀大家新年快樂外，也期待新的一年府會能攜手合作，好好施政讓民眾有感，他會以努力與謙卑的心，聽取議會的指導與建言，努力施政做出成績讓市民有感。