在鮑威爾表示升息速度可以放緩之後貴金屬價格重獲「升」機。隨著通膨及就業數據轉弱，投資人對於升息趨近終點抱持熱烈期待，不僅推升金價回到1,900美元以上，黃金及白銀價格的50日均線皆已突破200日均線，技術面正式宣告回到多頭結構。

期元大S&P黃金研究團隊說明，貴金屬2023年可望撥雲見日。就基本面來說，貴金屬的評價核心在於實質利率及美元強弱，而實質利率等於名目利率減去通膨率，因此可以從利率、通膨及美元三個面向來說明。

首先在利率部分，ISM服務業指數與製造業指數雙雙跌破50榮枯線，加深經濟衰退疑慮，根據CME Fed Watch Tool顯示市場主流預期升息將於3月結束，終點利率4.75％～5.0％，即使是悲觀預期，時間延後至5月、終點利率上移至5.0％～5.25％，因此今年僅剩2～3次及2～3碼，在前景漸趨明確的情況下，升息已不再構成市場壓力，美國10年債殖利率由4.24％下滑至3.5％可見一斑。

其次，在積極升息政策打壓下，通膨率正由40年高點回落，紐約聯儲公布12月消費者通膨預期報告，受訪者認為未來一年的通膨率將降低至4.99％，與市場預期之升息終點一致。

不過，全球產業結構調整、能源轉型都推升生產成本，預期通膨仍處於相對高水準，有利黃金長期價格表現。

而美元指數近期創20年新高點後，升息即將結束之際開始明顯轉弱，經濟前景蒙塵的陰影下，美元未來也將不再構成貴金屬的威脅。綜合以上，貴金屬前景可望撥雲見日。期元大道瓊白銀研究團隊補充，白銀的歷史地位及優良的導電傳熱屬性，使白銀同時具有貴金屬及工業金屬的雙重身分。受到能源危機的影響，歐洲計劃要在2027年以前擺脫對俄羅斯化石能源的依賴，用於太陽能發電板的白銀需求、G通訊網絡的基礎建設擴增，以及全球汽車電氣化的趨勢，都將持續推動白銀的長期需求增長，2022年9月以來白銀表現明顯優於黃金。

法人提醒，自今年1月1日起，只要賣出公開交易合夥企業（PTP）股權，將依交易總金額的10％扣繳稅額。在美國掛牌交易的黃金、白銀相關ETF例如Invesco DB Gold Fund、ProShares二倍做多黃金ETF、Invesco DB Silver Fun等著名貴金屬ETF皆屬於PTP架構。

因此看好黃金、白銀前景者，不妨透過國內業者發行之期元大S&P黃金（00635U）、期元大S&P黃金正2（00708L）及期元大道瓊白銀ETF（00738U）進行操作，可免去PTP架構下的10％扣繳稅額，也具便利性及流動性。