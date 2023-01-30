台積電（2330）今（30）日開紅盤跳空衝上542元大漲39元、漲幅達7.75％，充分反應台股封關期間ADR大漲7.4％多的表現，市值也在當下突破14兆元大關，來到14.05兆元，股價與市值同寫下去年6月初來新高；集團股的世界（5347）更飆上漲停、抵101元。

台積電今天股價開盤跳空大漲找542元，隨後雖一度收斂至534元，但仍穩步盤堅至539元附近，維持上漲7％的格局，台積電概念股也跟著雨露均霑，除了世界衝上漲停101元之外，祥碩也寫下888元、發發發的吉號祥數字，華景電也衝上漲停127.5元。

此外，台積電概念股的精測大漲超過9％，宜特、愛普*、環球晶、力旺、漢磊、康普等都大漲半根漲停至7％以上；還有萬潤、采鈺、聯發科、創意、亞翔、旺矽、閎康、辛耘、漢唐、台燿、三福化、帆宣、映泰、景碩等都大漲逾3％，其中，聯發科與創意雙雙攻上700元大關。