擴大搶攻蔬食商機，饗賓餐旅集團開春首發、旗下高人氣蔬食Buffet「果然匯 蔬食宴」6號店「天母店」，已於1月29日於北巿大葉高島屋百貨正式開幕。歡慶天母店開幕，主廚團隊特以被譽為「生命之果」的無花果、高營養價值的草菇，研發推出風味獨特、口感細膩的天母店限定全素揚物料理包括「海花草菇天婦羅」、「無花果天婦羅」，即日起至3月10日前到天母店內用，並於「fb/ig公開打卡/Google評論5顆星（擇1）」，即送限定茶禮盒。

根據《世界素食人口報告》指出，台灣素食人口突破300萬人，占總人口13％、高居世界排名第二，而不同於過往刻板印象中的宗教素，以愛健康、愛地球、愛動物的蔬食飲食，更成為許多追求自由彈性飲食的年輕人的食尚潮流。果然匯於2016年榮獲美國有線電視新聞網《CNN》報導為台灣非常值得品嚐的蔬食餐廳，嚴選在地當季新鮮食材、料理遵照食安守則，多國豐盛料理，讓果然匯在台灣蔬食巿場占有一席之地。

果然匯天母店占地243坪，共260個座位，結合都會、藝術與植栽的三大室裝風格延續自「果然匯竹北店」時尚新店型。「都會時尚Modern」，以明亮白色為基底色調，細節收邊搭配玫瑰金提昇質感。「新藝術Art Nouveau」將自然元素中充滿活力、波浪流動的線條，解構或簡化為曲線，蘊含巧思地融入各角落設計，例如大型白窗花雕飾、藝術燈具等；佇立於店內的「自然植栽 Nature」生命樹意象，象徵果然匯持續紮根蔬食餐飲、向上延伸承載自然的豐美，展現生意盎然生命力。

特色餐區如「蔬活沙拉食驗室」，俐落結合繽紛蔬果與實驗室概念，強化機能健康訴求，導入更多樣化選擇，包含堅果種籽、高蛋白鷹嘴豆、天貝等熱門食材，並以義大利橄欖油、義大利葡萄醋與在地蔬果為基底，變化調製特色風味醬汁如：番茄梅汁油醋醬。其中，全素藜麥北非小米沙拉、綠藤生機有機芽菜等都十分值得一嘗。

而與知名泰菜私廚合作研發，將泰菜鮮明風味轉化以蔬果食材表現的「亞洲麵食區」，現點現做泰式湯麵與拌麵，搭配自選醬料區，對味又滿足。其中，全素綠咖哩蕈菇米線、植物五辛素的泰式酸辣清湯河粉，讓人一秒到泰國。秉持日式職人精神，不使用素料加工品，從食材挑選處理到配料調製點綴，繁複細膩，每一貫壽司都是用心現作的「和風職人壽司」，堪稱餐台補餐王，奶素南瓜乳酪軍艦壽司、蛋素辛豆乳甜椒握壽司，是視覺與味覺多重享受的人氣料理。

饗賓自有品牌「No.24濃作 自製冰淇淋」，以價值百萬義大利專業冰淇淋機所做製作的義式經典GLATO（義式冰淇淋）和SORBET（雪酪），堅持零添加人工甘味劑，嚴選法國巧克力與多樣在地新鮮食材，黃金比例打造香醇濃郁、冰沁甜潤的極致口感。全素的草莓雪酪、芝麻燕麥冰淇淋，讓素食者也能盡情享受冰淇淋的沁涼爽快。

饗賓餐旅總經理陳毅航表示，大葉高島屋是天母商圈的百貨元祖，饗賓看好天母地區的消費力，此次以四個品牌聯手進駐同一商場，開春先由果然匯第6號店打頭陣，開飯川食堂、饗泰多、旭集緊接陸續開幕營運，四個品牌一起為天母地區的朋友們提供多元且更高價值更優質的用餐體驗。