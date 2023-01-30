蕭男上銬逮捕，訊後解送屏東地檢署歸案。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄29歲蕭姓男子昨日趁過年近尾聲，開車載友人到彩券行，買刮刮樂試手氣，蕭男刮到一半時，見自己的車子違停紅線遭員警發現，員警盤查身分時，發現蕭男竟是通緝犯，於是將他上銬逮捕。蕭男向員警表示，未收到通知書不知要開庭，非故意躲藏，還因為沒中獎反倒進警局，直呼「好倒楣！」，警方訊後將他解送歸案。

29日凌晨0時30分許，新興分局前金所員警巡邏行經前金區瑞源路與六合二路路口時，發現一輛黑色自小客紅線違停，於是上前攔查。此時，一旁彩券行購買刮刮樂的駕駛蕭男和友人看見員警後，匆匆跑出彩券行外，並大喊「我馬上開走！」

員警告知駕駛違規事由，並查詢2人的基本資料，發現蕭男竟然是去年12月26日因侵佔罪，開庭未報到遭屏東地檢署發佈通緝，立即將蕭男依法逮捕上銬，帶返所偵辦。

據了解，蕭男向警方表示，近年都在高雄定居工作，已許久未回屏東內埔老家，故未收到通知書，不曉得要出庭應訊，並非刻意躲藏。員警訊後，將其依法解送至屏東地檢署歸案。