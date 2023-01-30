印尼籍女移工計程車上遺失手機，警方協助聯繫仲介公司並找回手機讓她相當感動。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

一名印尼籍31歲女移工莎莉，29日搭計程車時掉了手機，她在另一部計程車上發現這件事並跟司機說明，但2人語言不通雞同鴨講，司機無奈只能把人載到中壢龍興派出所，員警先是協助她聯繫到仲介公司，隨後也幫她將手機順利找回，讓她開心對著員警直喊「You are my hero」。

莎莉說來台從事看護工作，春節前她向仲介公司提出年後轉換新看護工作，並將公司聯絡電話和指派新看護工作事項及資料，全部儲存在手機內，沒想到手機卻遺失，她深夜轉搭另一輛計程車，才發現手機遺留前一輛計程車上。

警方見莎莉擔心得像熱鍋上的螞蟻，立即透過警政系統查詢，協助她聯繫到仲介公司，後續協助將手機遺失的情形及替代用的聯繫方式與仲介公司一一作說明，順利的解決她的煩惱，之後更運用各種方式並調閱監視器，終於追蹤到當時她所搭乘的計程車，通知到54歲蔣姓計程車司機，他也在該車後座尋獲遺失的手機，但因春節期間司機在中壢火車站前排班載客，暫時抽不出身，無法及時交付到派出所，員警便熱心的前往火車站取回遺失的手機， 莎莉見到失而復得的手機感動萬分直呼感謝。