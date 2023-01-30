近年來隨著投資環境的多元化，詐騙集團見有利可圖，在網路社群散佈高額獲利的投資廣告，誘使民眾入坑上鉤。金門地區日前就傳出一名男子被詐騙集團誘使上網購買虛擬貨幣，聲稱只需投資台幣10萬元就能獲利300萬元，但須另繳納稅金才能領取高額獎金；但該男已將積蓄all-in身上已沒錢，欲向家人借錢時被識破報警，才阻止他繼續上當受騙。

根據縣警局金湖分局指出，居住在金門的這名男子，日前在網路社群IG看到投資廣告，一時好奇點進頁面了解資訊，該網頁誆稱投資虛擬貨幣可保證獲利、穩賺不賠。該男一時心動，遂依網頁指示與詐騙嫌犯加Line聯繫，嫌犯提供假網頁聯結請他註冊帳號後，要求被害人至超商繳納代收款新臺幣(以下同)5萬元及到蝦皮拍賣購買5萬元泰達幣，該男總共投資10萬元後，登入網頁發現帳面上已獲利300萬元，但當要領回獲利款項時，詐騙嫌犯以繳納稅金名義要求繼續匯款，該男因已將打工近半年積累積蓄全部投入，已身無分文，遂向家人借款，家人利警覺告知這是詐騙手法，才恍然大悟向警報案。

警方表示，詐騙集團常在民眾誤入圈套後，再以虛假網址創造高額獲利假象，誘使民眾加碼投資，但當要贖回獲利金額時，詐騙嫌犯再以繳納稅款、投資金額不足等理由拒絕支付並銷聲匿跡。提醒民眾，與網路素未謀面的陌生人談到錢就要提高警覺，另來路不明的投資管道通常都是詐騙。

金門縣警察局統計，去(2022)年度地區縣民遭詐騙件數，以網購解除分期付款最多、假投資次之、假網拍再次之，其中損失金額以假投資最高，警方提醒民眾，投資應循合法、正常途徑，以免上當受騙、損失財物。