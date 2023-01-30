彰化縣警察局大樓已經使用超過30餘年，但大樓隨著環境與編制改變已不敷使用，彰化縣政府今年度將斥資2.5億元，打造刑事警察大樓，將刑事警察業務獨立出來，預計下半年能動工，撥用縣農會對面國有財產局土地，佔地達600坪。

彰化縣警局新建刑事警察大樓預定地在彰化市中山路旁，縣農會正對面，這塊土地方正，佔地約600坪，目前作為縣府停車場使用，縣府預計分4年編列2.5億元，大樓預計興建地下1層，地上5層，提供刑警更好的辦公環境。

縣警局表示，當前縣警局大樓使用超過30年，隨著時代變遷，警局的編制也逐年擴大，新興單位增加不少人力，儘管交通隊已經遷出，但現有的廳舍仍相當吃緊，其中刑警大隊使用的空間最多，因此才研議遷出。

縣警局說，正因為如此，未來若刑警大隊遷出以後，能夠有更好的環境使用，也能舒緩縣警局辦公廳舍不足的問題，不過新的大樓未來除了供刑警使用，也會撥用部分供縣府使用，作為辦公室使用。

另外除刑事警察大隊外，北斗分駐所也斥資4800萬重建，去年11月動工;員林分局萬年派出所也斥資4900萬重建，預計明年5月完工；溪湖分局埔鹽分駐所也編列4200多萬元重建，預定今年2月上網招標。