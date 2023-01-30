長達10天的新春連假，台南市各古蹟景點均出現近年來最多的參觀人潮。市府文化局指出，從初一到初八共有超過32萬人次到訪4大古蹟區及3大園區，門票及周邊設施收入將近1000萬元，較去年成長6成5，創下歷年最佳的成績。其中，山上花園水道博物館的門票收入，更勇冠各古蹟景點。

文化局表示，赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋等4大古蹟區，以及山上花園水道博物館、左鎮化石園區、隆田CHACHA等3大園區的門票收入，合計約625萬元。其中，水道博物館以164萬元門票收入，連續4年穩坐冠軍；其次是安平古堡的141萬元；至於紀念商品的營收也有352萬餘元，總收入將近1000萬元，展現台南的文化觀光實力。

文化局還指出，前2年因疫情影響民眾的出遊意願，連春節連假人潮也大幅縮減，但從去年下半年開始，疫情逐漸穩定，加上今年各古蹟景點均提早規畫精彩活動，迎接遊客前往走春，再搭配月津港燈節、空山祭、大地藝術季等活動，吸引大批返鄉與專程南下過節的遊客參觀，為城市旅遊再添盛況。

文化局代理局長陳修程認為，今年透過遍地開花的模式，從城區到郊區都有精彩的活動，成功引導人潮，達成山海共榮的目標；此一操作模式也將延伸到接下來的台南400年系列活動，邀請大家一起來台南，用文化來與世界交陪。