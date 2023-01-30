台北市政府衛生局30日宣布去年違規廣告查緝成果，違規食品廣告裁罰329件，總開罰金額1906萬元最高，其中以宣稱皮膚美容件數最高，其次依序為宣稱提升免疫力、減肥瘦身。

根據北市衛生局111年違規廣告查緝成果，食品、藥品／醫療器材及化粧品違規廣告共開罰528件，總裁罰金額為3868萬元。其中，食品329件、裁罰金額1906萬元最高，藥品／醫療器材51件、裁罰1095萬元居次，化粧品148件、裁罰867萬元，位居第3名。

衛生局分析，違規食品廣告以宣稱皮膚美容類占第1位、共56件，其次為宣稱提升免疫力類、共55件，宣稱減肥瘦身類50件居第3；違規化粧品廣告以宣稱消炎、消腫類占第1位，共45件，其次為促進細胞活動或膠原蛋白增生類共43件，除斑、防曬類宣稱共29件居第3。

衛生局指出，食品僅提供人體所需營養素及熱量，不具備減肥瘦身等涉及改變身體外觀功效；化粧品則僅施於人體外部修飾容貌等，並不具醫療效能，呼籲民眾購買食品、化粧品前應停看聽。

衛生局說明，「停」指冷靜思考是否確實有需要及對健康是否有幫助；「看」則是閱讀包裝或標示上相關資訊；「聽」是請教醫師或營養師等相關專業人員建議，如此才能正確選購對自身狀況有助益的產品，切勿輕信過於神奇及吸引人的廣告。衛生局並將持續監錄、稽查違規廣告，經調查屬實，依法裁罰以遏止不法。