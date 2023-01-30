玩交友軟體約炮要小心！一名男子在臉書發文分享自身經驗，他表示日前在交友軟體上認識一名自稱單身的女子，兩人相約開房，抵達汽旅後女方卻突然搶走他手機和房卡跑掉，一個月後他竟收到通知被告妨礙性自主，這樣的遭遇也讓他崩潰求助網友意見。

一名男網友在臉書《爆廢公社》中發文，表示自己在交友軟體上認識一位女生，女方表示因為前陣子和男友分手，目前處於單身狀態，後來兩人相談甚歡便相約到汽車旅館欲進一步發生性行為，但才剛到旅館車庫，女方突然接到一通電話，原PO表示「有一個男的打來跟她吵架問她人在哪裡」後來女方掛斷電話後憤怒的要求原PO把車開出去，表示「不想開房間了」而原PO聽後也乖乖照做，孰料女方下秒竟奪走原PO的手機和房卡，原PO表示「我愣了5秒之後 也去把我的手機搶回來，但房卡忘記搶，所以賠了300元給旅館」，原PO透露，最慘的是過了一個月後，竟然挨告妨礙性自主，讓他傻眼的詢問網友，尋求建議。

網友也分析兩種可能表示，女生這種形同「仙人跳」的手法，先是故意吵鬧讓旅館的人聽見，接著奪門而出，搶手機是為了試圖刪除對話紀錄，網友也提醒原PO如果有兩人約好開房的對話，就不用擔心，若是用電話及語音，則要回顧彼此對話有無暗示，足以當作證據。網友也分析第二種可能，恐是女方和男友復合，為了怕男友知道自己約炮，就謊稱自己被脅持去開房間，被迫報警。

貼文曝光後掀起網友討論表示「約炮約到手機被搶，這肯定是新手」、「免錢最麻煩..還是花點錢吧」、「我做汽旅的，只能說景氣太差，好多約網友被仙人跳的，還有講好價格沒做就烙跑的，男男也有被搶財物、也有女生被拿走錢包，這年頭啊 還是別亂約炮的好」、「偽仙人跳～因為沒有一群男生衝進來打你，拍照，簽本票之類的！你算幸運的」、「對方第一次玩仙人跳吧」、「處理完後 反告誣告」。