行政院長蘇貞昌今（30）日率內閣總辭，國安局長陳明通也在日前率先請辭，新任局長將由外交部次長蔡明彥接任，不過媒體人黃揚明認為，陳仍有東山再起的能力，更爆料陳近日積極分享，筆名翁達瑞的旅美教授陳時奮在臉書撰寫批評台大的文章，還要好友們一起轉傳。

黃揚明昨日在網路節目《全民平評理》表示，國安局長的調動應與論文事件有關，尤其桃園市前市長鄭文燦接任副閣揆，若陳明通仍在任，將會永遠成為在野黨的提款機，「我想陳明通的走人是意料之中，換上來的蔡明彥，說穿了就表示未來國安系統也是蔡英文一把抓。」

「我認為他不會那麼心甘情願從此落寞！」黃揚明指出，陳明通是一位很高傲、對自己很有自信的人，還能操控大量的人脈，一定有再起的條件，若副總統賴清德未來沒選上，民進黨內重新洗牌，將進入鄭文燦的時代，那陳明通一派的人馬，很可能就能大復興。

此外，黃揚明更爆料，陳明通近日在自己的朋友群組中，大量轉傳翁達瑞所撰寫，要台大出來踹共的文章，且陳還直接喊「請努力善傳」，要好友們也多多幫忙，讓主持人平秀琳驚呼「所以他辭掉國安局長是要向台大戰清白？」