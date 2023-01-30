公路總局第二區養護工程處台中工務段，今天上午邀集各單位實地會勘，各界意見紛歧，最後達成五點結論。(陳世宗攝)

公路總局第二區養護工程處台中工務段，今天上午邀集各單位實地會勘，各界意見紛歧，最後達成五點結論。(陳世宗攝)

國道4號豐潭段通車民怨不斷 今會勘達成5項改善方案

國道4號豐原潭子段全線於16日甫通車，卻因豐勢路匯集2處匝道出入口，山城居民抱怨塞車情形加劇民怨沸騰。公路總局第二區養護工程處台中工務段今天邀集各單位會勘，各界意見紛歧最後達成五點結論；台中工務段長郭純鑑強調，公路總局將針對5項結論儘速處理。

國道4號豐原潭子段趕在農曆年前通車，卻造成豐原區豐勢路二段、富陽路大塞車。民眾不滿抨擊說，「以前不塞車，通車後豐勢路反而塞車」、「國4開通讓過客方便，對東勢、石岡、豐原居民反不便」、「路寬不足，無法負荷匝道口車流」等怨聲載道。

公路總局台中工務段今天首日上班，即邀集高公局中區養護工程分局、台中市政府交通局、豐原分局、豐原區公所、台中市公共運輸工程處，立委江啟臣主任江紅、市議員吳振嘉及市議員陳清龍和蔡成圭代表，翁子里長連佳振等；上午10時於豐原區豐勢路二段與富陽路口實地會勘，集思廣益討論解決辦法。

交通局指出，配合豐潭段全線通車已針對沿線周邊各匝道出入口及路段重新檢視，並調整26處路口號誌時制，將持續觀察車流並滾動檢討；豐勢路（國豐路－富陽路段）因匯集國4兩處匝道出入口，轉向需求高且車流量大。義交人員說，豐勢路上國道的標示不清應再增設。

豐原警分局表示，國道4號豐原匝道塞車問題在春節期間更嚴重，豐原警分局有一半的交通警力都出動在豐勢路二段與富陽路口；警方建議豐勢路二段535巷，如果改成單行道，要有清楚明確的標示和標線，警方無法隨時派員警在場勸導取締。

經各界熱烈討論後，由台中工務段長郭純鑑作成五點結論，即一、豐勢路二段535巷進行汽車以上變成單向通行，試辦3個月；機車不受限仍維持雙向通行。二、國豐路與豐勢路口原本的CCTV因施工移除，請國工局第二區工程處進行設施。三、請高公局中區工程分局協助在豐勢二段與國豐路、富陽路增設南下北上往國道4號指示牌面。四、豐勢路公車亭遷移，因現有公車亭會影響整個豐勢路往國道四號及豐原的動線，請里長負責協調遷移位置，由市府捷運工程處來負責遷移。五整個路口號誌優化，後續將檢討做妥善處理。