台股今（30）日新春開紅盤，證券週邊單位於證交所舉行新春團拜，金管會主委黃天牧以「鴻兔大展，財源廣進」八字來祝福癸卯兔年台股表現，並訂下擴大海外招商引資、協助企業轉型、深化永續發展基礎工程、加強詐騙防治工作、期許證期相關公會掌握國際脈動等，為今年五大工作目標。

受到疫情影響，暌違3年之後，證交所今天舉行證券暨期貨業癸卯年新春團拜，黃天牧也親自到場致詞，並訂下今年五大工作重點目標：

一、擴大海外招商方面，要求證交所、櫃買中心、期交所、集保公司，積極與仲介機構、台商合作，建立長期夥伴關係。

二、因疫情改變企業營運模式，資本市場必須與時俱進動態調整，滿足新興產業發展，期望證交所的創新板、櫃買中心的戰略新板都能大展鴻圖，積極協助國內企業轉型，。

三、在深化永續發展的基礎工程方面，金管會去年3月啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」，要求上市櫃公司於2027年前完成溫室氣體盤查，2029年前完成溫室氣體盤查；去年8月發布「金融資安行動方案」；去年底再發布「金融資安行動方案」2.0版，希望能強化金融業資安防護能力。今年預計再發布第四版。

四、去年各大證券期貨單位、公會已積極展開防止詐騙宣導及措施，今年將持續加強詐騙防治。

五、資本市場無法閉門造車，須隨時掌握國際市場脈動，鼓勵證券商、投信投顧、期貨等三大公會應掌握國際脈動，與國際組織聯繫與合作，爭取台灣資本市場在國際上的能見度。

今天一早包括證交所、櫃買中心、期交所、集保公司等證券週邊單位F4董總，以及證券商、投信投顧、期貨等三大公會理事長等，都在台股開紅盤前、8點半不到就全員到齊，等待兔年開紅盤拉出好采頭。