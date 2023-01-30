內閣改組大致底定，國防丶外交丶兩岸的「國安三巨頭亅全部留任。前民進黨立委林濁水今天質疑，兵役、中共軍演因應失當是和論文門並列8月後總統聲望急挫最大原因，而兩岸關係民眾評價也偏低。但是政府人事異動，國安三巨頭紋風不動「合不合理？」

陳建仁以中研院借調方式出任行政院院長，遭藍營痛批，林濁水昨天也表示，政務官借調制度基本上是在兩蔣黨國體制的產品。如今既然政務和事務分流，政務官借調已經離譜，沒想到要當閣揆也搞借調，是否貪便宜都屬人性之常，是小事，自居為等同公務員而非政治領袖，才真是奇中奇。

他建議，應該借這個機會，檢討從中國大陸大陸帶來的中研院，這個學術怪胎體制。如果中研院和大學合併，台大在國際上的學術地位肯定大幅躍升。

至於陳內閣敲定外交部長吳釗燮、國防部長邱國正可望留任，陸委會主委邱太三留任。林佳濁水今天質疑，國安三巨頭紋風不動，究竟合不合理？

他分析，兩岸方面關係不好，屬「非戰之罪」且就不論了，對於演習因應和兵役，就政策產出而言，團體隊不整頓看似不合理。但林濁水酸蔡英文，這些因應出問題，原因不在團隊太弱，而在決策者「想想再想想，猶豫不決」，所以不換團隊又是合理，「真是無解」。