喧騰多時的新北環狀線經營權之爭終於塵埃落定，雙北市府最終拍板定案，將依行政契約，經營權於今（30）日契約期滿，移交新北市府自行營運，為了不影響旅客權益，在交接期間將由雙北市府共同作業、合作營運，不過對於交接期間有多久？北市府營運狀況以及目前相關細節，新北捷運都沒有給出明確答案。

新北市三環六線軌道線建設為市長侯友宜任內的重要政策，過去雙北市府對於環狀線經營權爭議，數度隔空互槓，最後經過多次協調，台北市歷經柯文哲、蔣萬安兩任市長，最終終於談妥所有細節，今日正式對外公布經營權移回新北市府。

雙北市捷運局今天上午也同步發布新聞稿，宣布經營權順利移轉，不過對於交接的細節，新聞稿中隻字未提，僅表示雙方經溝通後達成共識，將共同合作無縫移轉，交接期間為了不影響旅客權益、營運不中斷，將由雙北市府共同作業，合作營運，並由新北市府擔任地方主管機關。

至於對於交接期間有多久，以及相關作業細節，新北捷運局並未給出明確說法，而北市府經營時的營運狀況，新北捷運局則回應，必須問台北捷運公司才會知道，對於接手營運而不知前任經營者的營運狀況，很難想像未來新北接手後要如何制定營運方針。

侯友宜上午受訪時也表示，對於環狀線的經營權，從柯文哲到現在的蔣萬安，兩市的態度並沒有改變，因此春節前已由新北市副市長朱惕之與台北市副市長李四川多次密商協調，談妥當中所有的細節，為了不使營運受到影響，所以才會分階段、分批次來做營運的轉接。