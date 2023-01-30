台北富邦勇士準備進入2月份的主場賽事，2月4、5日迎戰新北國王及福爾摩沙台新夢想家，全力為下半季衝刺。二月份的首個主題周，勇士今年再度與台北富邦銀行攜手合作，奇幻打造「Braves Metaverse勇士多元宇宙」主題周，同時2月5日適逢元宵節慶，在迎來春節的最後一天歡慶「小過年」！

勇士專屬的簽帳金融卡首度大改款，準備推出「台北富邦銀行勇士簽帳金融黑卡」。全新聯名卡款由黑金色貫穿，象徵勇士身為PLG二連霸冠軍隊伍的榮耀，讓持卡人同樣享有冠軍般的尊榮享受和設計質感，並提供豐富的勇士專屬優惠方案。

「台北富邦銀行勇士簽帳金融黑卡」於2月於數位存款帳戶限定上市！台北富邦J卡/JU卡在2023上半年最新權益優惠出爐，近期國際旅遊熱潮回溫，日本韓國旅遊消費最高5%回饋，以及Apple Pay綁定J卡支付日本Suica卡、PASMO加值金享最高10%回饋，遊日本還能抽商務艙來回機票。

同時，國內一般消費最高2.2%回饋無上限，新戶最高加碼50%回饋，國內加油享有最高5%回饋。北富銀數位理財「奈米投」以小資族投資痛點出發，主打台幣1000元小額理財，還有專家隨時盯盤調整投組的VIP服務。近期推出「迎春玉兔開運福袋」，2023/2/12前參加活動還有機會抽到一年免信管費優惠。

元宇宙熱潮席捲而來，台北富邦銀行與XRSPACE旗下GOXR平台合作，將推出「富邦元宇宙勇士分行」，提供以手機瀏覽3D虛擬金融商品展間，參與線上社群活動與遊戲、獲得獨家虛擬周邊，讓客戶感受全新的服務體驗。

2月4日周六夜晚，進場即贈送「台北富邦銀行 X Braves存錢筒」及加油手舉牌，開場由Fubon Angels帶來表演後，台北富邦銀行總經理郭倍廷將擔任開球嘉賓為賽事揭開序幕。2月5日周日賽事響應元宵節，進場贈品特地準備「台北富邦銀行 X 比爾玉兔迎春燈籠」及加油手舉牌，而開場表演將由表演團體Luxy Boyz帶來華麗演出。

Luxy Boyz自2009年起在國內外進行各式各樣的演出，利用「光」這個元素搭配舞蹈帶來獨特效果，絢麗的表演彷彿如多元宇宙的奧妙。除此之外，一連兩天的主題周準備了眾多豐富的「勇士出任務」，凡闖關成功並蒐集到三枚勇士多元宇宙任務印章，即可玩「Braves Metaverse巨型扭蛋機」，超狂好禮包含Samsung Buds2 Pro耳機、Samsung Watch 5智慧手錶、PLG X 聲寶黑武士特仕聯名款DC扇14吋、SAMPO攪拌棒、勇士球員卡等，等你抽大獎把好禮帶回家。

勇士的多元宇宙中充滿無限的奧妙，讓球迷們彷彿在不同的時空和平台都能見識多面貌的勇士。「Braves Metaverse勇士多元宇宙」主題周邀請所有勇士球迷一同踏上這趟宇宙勇的旅程，為下半球季全力衝刺！