迎接兔年的到來，義享天地二度攜手鄰居新上國小的300位學生，親手繪製300件「花卉彩兔」造型撲滿，展覽在義享時尚購物廣場內，讓不少連假期間進入購物廣場的民眾駐足觀賞，充滿繽紛色彩的彩兔也替購物廣場內的迎賓廣場增添了喜氣氛圍，展覽將持續至2月28日。

新上國小300位學生籌備將近2個月的時間，與鄰居義享天地購物廣場製作「新春花卉、百兔迎新賀歲展」，以「花卉的盛宴」為主題，在「兔年造型撲滿」上進行壓克力顏料設計彩繪。

去年歡慶母親節時，新上國小部和幼兒園小朋友就曾與義享天底共同舉辦繪畫特展，以「最美的畫面」繪畫出母親的樣貌，近百幅畫作展出，商場更將作品同步於臉書提供民眾欣賞票選。

此次攜手的「新春花卉、百兔迎新賀歲展」由指導老師劉冠伶、洪照惠更全程追蹤紀錄，從拿到兔子素坯與顏料，就著手規畫指導，一步步帶領學生完成，小心翼翼裝箱，送到義享時尚購物廣場展覽，並帶領學生實地參與策展和觀賞。

新上國小校長王彥嵓表示，當代學校教學著重素養學習，鼓勵師生自生活環境裡取材，觀察社會脈動，將所學在環境裡進行實踐，此次在學區內百貨公司展覽，是關注社區總體營造的一種新型態的展現，可貴的是百貨公司將展場規畫的非常精緻有趣，夢幻的粉色系殿堂搭配迷人光線，每一隻萌兔有著完全不同的花卉圖案外表與配色，一隻隻代表著孩子的原創設計巧思，任何觀眾走入這個氛圍，都會為之著迷吸引，看著觀眾排隊和作品拍照就是令人開心的肯定。