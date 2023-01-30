在大陸國台辦主任宋濤與金門縣長陳福海、國民黨立委陳玉珍等人會面後，中國大陸海關總署解禁部分酒類、食品類輸陸，金門酒廠已經完成註冊，並且通過審核。民進黨團幹事長鄭運鵬對此表示，宋濤上任時說要跟「台灣有識之士協商兩岸關係和國家統一」，陳福海與陳玉珍跟宋會面時有沒有抗議這句話？還是接受了這個政治條件，國台辦也把63家公司做人情開放？

鄭運鵬指出，去年10月中國大陸單方面禁止台灣產品輸入，「當時是莫名其妙被禁止，昨天是莫名其妙被開放」，昨天在跟國民黨相關人士會面過之後，馬上又開放，更顯示當時中國大陸單方面限制台灣公司、食品跟農產品，都是單方面的政治動作，沒有任何根據，想怎麼樣就怎麼樣，想禁止就禁止，想做人情就做人情。

鄭運鵬強調，中國大陸如果要對台灣示好，要對台灣所有產品、廠商有公平的對待，這個才是基礎。他表示，很遺憾國內有些政治人物，會配合中國的政治宣傳，拿來做自己的人情，這對台灣民選的民意代表來說，是很大的悲哀，台灣民意代表應該要求中國對於台灣的產品公平對待，不能片面、單方的被不公平對待，中國如果要對台灣示好，公平對待才是基礎。

鄭運鵬說，宋濤在剛上任的時候說「要與台灣有識之士協商國家統一」，國民黨前主席洪秀柱在1月28日就趕快跑去朝聖，昨天陳福海跟陳玉珍也去跟他會面，這些國民黨人士有沒有跟宋濤抗議過這句話？或者強調要統一也國民黨執政的中華民國去統一中華人民共和國？還是就接受這樣的政治條件，國台辦也把63家公司做人情，給他們莫名其開放，這些都是跟宋濤會面的政治人物必須說明的。

有媒體詢問，陸委會主委邱太三曾期許兩岸要春暖花開，今年也適逢辜汪會談30週年，新內閣也派總統府秘書長李大維補上懸缺已久的海基會董事長一職，是否有特別意義？鄭運鵬回應，不管是陸委會的職責，或者兩岸關係，民進黨團都認為應該是官方對官方，應該是對等的互相尊重，隨時都有春暖花開的契機，也希望中國大陸官方都要保持互相尊重跟對等的健康心態，兩岸才會有好的互動。