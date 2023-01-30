教育部今舉行新春團拜，部長潘文忠摘下口罩跟同仁拜年，他說過去3年疫情，在口罩遮掩下，大家對彼此臉型都變模糊了，希望隨著疫情趨緩，彼此可以更多照面。他也表示，未來施政重點是，推動高教深耕計畫二期順利上路、調降幼兒園師生比到1：12及精緻化校園建設。

不過在2016年5月及2019年1月兩度隨著潘文忠進入教育部的政務次長蔡清華，則決定要離開了，他表示，因為從高雄文藻外語大學借調到教育部任職已到最後期限，加上身體高血壓問題一直沒已改善，因此1月31日是他在教育部上班的最後一天，之後將回到學校。

在疫情下，教育部過去2年的新春團拜都是採線上舉行，而隨著疫情趨緩，今年採實體進行。潘文忠特地脫下口罩說，過去因為疫情，大家都快忘了彼此的臉型，而隨著疫情的趨緩，以後大家會有更多機會面對面相處。

潘文忠表示，教育部是一個團隊，過去在大家共同努力下，完成班班有冷氣、建設偏鄉學校中央廚房及私校退場條例的啟動等，而今年的教育部預算也都順利通過，非常不容易。

在這次內閣改組中，潘文忠獲得留任，他表示，未來的施政重點是，高教深耕計畫二期已經啟動，各校也已將計畫提出，教育部將進行專業審議，讓大學在未來5年可以好好發展，這是我國高教重要的里程碑。

潘文忠進一步指出，現在幼兒園師生比是1：15，教育部正密集開會討論，目前已進入細節規畫的階段，希望在112學年時，可以將師生比降到1：12，以減輕幼兒園教保同仁的負擔，讓學前教育更加精緻。

潘文忠還說，教育部已完成各級學校的老舊校舍改善，接下來將盡入更細緻的階段，學生每天會用到的學校操場、運動場及廁所等環境或設施，都列為新年度的施政重點，讓教育品質再次提升。

對於蔡清華即將離開教育部，潘文忠送他一部iPhone手機作為紀念，並叮囑如果教育部需要他，希望他可以回電並給予幫忙。蔡清華則表示，教育部同仁如果到高雄來，他一定會是最好的地陪。