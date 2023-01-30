行政院長蘇貞昌今天率內閣總辭，新舊內閣將在31日交接，進入陳建仁內閣時代，國民黨團今召開記者會，質疑陳建仁上任後是否會查高端弊案？認為陳內閣是貫徹蔡英文總統意志的延伸，鞏固權力，只見弭平黨內派系平衡，毫無專業可言，國人不會有任何期待，呼籲陳建仁準行政院長，以蒼生為念、為民謀福利，不要太多政黨之私，凡事泛政治化。

總召曾銘宗表示，陳建仁加入民進黨後言行荒腔走板，2018年中南部淹大水，他帶家人去金門渡假，根本不知民間疾苦，；前年7月打高端後說無不適感，結果才說自己打的是安慰劑，仍全力、刻意袒護高端；盲目護航新竹市前市長林智堅、民進黨立委鄭運鵬，「陳建仁合不合適？各界都會檢視」。

首席副書記長謝衣鳯表示，陳建仁將接任行政院長，定位自己要完成蔡英文總統交付給他的四大任務。觀察陳建仁內閣成員，說好聽的是派系平衡，例如副院長鄭文燦屬新潮流、內定海洋委員會主委管碧玲屬謝系、內定內政部長林右昌屬正國會，說不好聽整個內閣根本就只重派系分贓，不重視專業。

國民黨立委費鴻泰表示，從陳建仁所組成的內閣來看，充滿了妥協，避免蔡英文總統提前跛腳，其中不少內定閣員毫無經驗、毫無專業，其中內定的文化部長史哲，充滿了意識形態，替換原文化部長李永得，一說稱李永得年紀太大，但這樣的說法過於牽強，內閣成員年紀比李永得年長比比皆是，顯然是史哲擔任文化部長，是扮演意識形態的腳色，諸如中正紀念堂的問題、蔣中正銅像遷移問題等等，國民黨團將拭目以待。

費鴻泰也詢問即將接任閣揆的陳建仁，高端弊案查不查？論文抄襲查不查？能源政策改不改？超徵現金發不發？以及勞保改革動不動？呼籲陳建仁坦然面對、回答問題，立法院總質詢時，國民黨團會要求明確答案。

國民黨副書記長林思銘指出，陳建仁擔任副總統期間，在蔡英文總統的心裡就是一個溫暖的人，但新內閣堅韌的特質看不到，仍舊只是換湯不換藥，換掉蘇貞昌院長似乎沒有意義，且蔡英文總統口中的「溫暖堅韌」，能夠管得住蘇貞昌教出來的鬥雞閣員嗎？

國民黨提出四點期許，希望陳建仁以蒼生為念，為人民做事，不要不知民間疾苦；積極扶植中小企業促轉型，不要只會照顧特別公司；用人唯才，不要太多意識形態考量，派系分贓破壞文官體制；做好施政評估，人民納稅錢用在刀口上而非政黨之私。