縣長鍾東錦（右）前往天雲廟參拜祈福。（李京昇攝）

30日開工日，苗栗縣長鍾東錦帶領副縣長鄧桂菊、縣府一級主管，前往苗栗市天雲廟、玉清宮新春團拜，鍾東錦提及，內閣改組底定，他會邀前縣長徐耀昌、立委徐志榮、陳超明向中央爭取盡快核定興建苗栗縣警察局、造橋交流道等重大建設，並推動各項社福政策，兌現競選承諾。

鍾東錦先是感謝縣府各局處同仁、警察局、消防局等單位，在春節仍持續服務鄉親，接著帶著縣府團隊前往參拜，希望縣政推動可以順暢，並祈求各路神明保佑縣民身體健康、心想事成。

鍾東錦說，中央內閣改組底定，他會邀前縣長徐耀昌、立委徐志榮、陳超明一起到中央拜會，同時向中央爭取盡快核定興建苗栗縣警察局、造橋交流道等重大建設的經費，還有前往泰安溫泉區的台62線改善工程，也盼營建署審核後盡速啟動，讓來苗栗的遊客有安全回家的路。

鍾東錦表示，針對社會福利的部分，包括發放3節敬老金等政見，也會依照他選舉的承諾來一一完成，需要立法的地方，他會指示相關局處擬定法條，送議會審查通過，讓社會福利推動都能依法有據，新的一年開始，縣府會有很多好的規畫。