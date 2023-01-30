韓國男神宋仲基與女星宋慧喬，於2019年正式結束1年8個月的短命婚後便單身許久，直到2022年底才大方認愛英國女友凱蒂（Katy Louise Saunders），讓粉絲們全暴動。但沒想到事情才剛過1個月，宋仲基今（30日）稍早竟親自在官方粉絲團宣布將與女友凱蒂結婚，女方也已懷孕的好消息，再度震驚所有人。

宋仲基於去年12月26日高調宣布認愛英國籍前女演員凱蒂後，便陸續被人挖出兩人一同出雙入對的各種照片，互動相當甜蜜，加上女方曾被拍到與宋仲基在機場時的穿著寬鬆的衣物，疑似已懷孕，被不少人認定宋仲基有二婚的打算，但宋仲基對於此事始終沒有對外說明，讓外界相當好奇。

沒想到今日稍早，宋仲基卻透過官方粉絲團向粉絲們開心表示，「今天我想和大家分享我生命中最珍貴、最幸福的承諾。我發誓要和Katy Louise Saunders共度餘生，她一直在我身邊，支持我、照顧我，陪我度過寶貴的時光。」並讚賞凱蒂「她有一顆善良的心，熱情地過著自己的生活，是一個值得尊敬的聰明且了不起的人，感謝她讓我成為一個更好的人。自然而然地，我們一起夢想著創造一個幸福的家庭。我們付出了很多努力來兌現對彼此的承諾，值得慶幸的是，我們兩個人一起走到現在，並迎來了寶貴的生命。」

接著，宋仲基也坦承「今天，我們即將登記結婚，開始我們基於深厚信任和愛的夫妻生活。就像現在及以後的日子裡，我們兩個人會朝著同一個方向，一起美麗的走下去。」最後他也不忘感謝粉絲一直以來的支持與鼓勵，並祝福每個人健康快樂。

而消息一出後，網友紛紛表示「又發誓了」、「話別說得太滿」、「果然有寶寶了，先前看照片就覺得有了」、「還挺快的，狂飆啊」、「當他粉絲心臟要夠強才行」、「我感覺我開通了vip的倍速在看」再度於在網路上掀起熱烈討論。