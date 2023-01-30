春天藝術節的草地音樂會過去往往受到民眾喜愛，今年更以主打疫後療癒、逗笑人心為主軸，讓動畫《史瑞克2》的配樂重現，並由澳籍指揮家尼可拉斯．伯克（Nicholas Buc）攜手高雄市交響樂團在高雄美術館草坡上展開，將鉅獻零秒差的生動配樂。

《史瑞克2》是該系列動畫電影最成功的一部，不僅是當年度全美票房冠軍，更是夢工廠迄今最暢銷賣座的作品，歷史紀錄至今高掛尚無人打破；配樂也入圍了奧斯卡最佳原創歌曲，是無數人心中從未忘記的經典。

此次草地音樂會的指揮家也不容小覷， 將由澳籍指揮家尼可拉斯．伯克（Nicholas Buc）攜手高雄市交響樂團指揮，尼可拉斯不僅是位指揮家，更同時身兼作曲家和編曲家的身分，曾與澳洲所有主要樂團同台，也是當今唯一一位於一天內指揮3部《星際大戰》原創系列作的人。

此次草地音樂會氣也在疫情過後終於再次開放飲食，民眾可以鋪上野餐墊，席地而坐自在飲食，並在星空之下搭配樂聲浩瀚，來場不平凡的饗宴。