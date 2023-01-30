兔年好采頭，台股補漲行情發威，今（30日）終場大漲560.89點，漲幅達3.76%，台積電狂拉40元（或7.95%）至543元，聯發科也大漲46元至739元，漲幅超過6.6%。今年農曆年後開盤日大漲，創下21年來最佳表現，過去最大漲幅是2021年的農曆年後的開盤日，當時上漲559.89點，大盤漲幅達3.54%。

證交所統計2003年至2022年的20個農曆年春節後開盤日，收盤有14年上漲、6年下跌，上漲率達7成，期間以2021年2月17日指數收在16,362.29點，上漲559.89點，漲幅3.54％最大；2020年1月30日指數收在11,421.74點，下跌696.97點，跌幅5.75％最大。

兔年開工日，台股挾著美國科技股、半導體在台灣農曆年休市期間上漲的威力，早盤即跳漲超過500點，盤中維持高檔走勢，台積電收在最高543元，大漲40元，聯發科也收在最高的739元，聯電勁揚超過6%、2.85元，收在48.8元。