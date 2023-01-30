基隆市愛三路、仁愛路口的人行地下道，春節連假期間出現漏水，30日上午基隆市議長童子瑋到現場關心工務處維修進度。（童子瑋服務處提供／張志康基隆傳真）

基隆市區仁二路、愛三路口的人行地下道在春節期間發生嚴重漏水，由於這裡是基隆市區最熱鬧的地段，也有不少民眾利用這個人行地下道，讓不少民眾見狀大罵市府。基隆市政府工務處30日上午緊急進行維修，初步認定是排水溝堵塞，正積極進行排水及修復工作。基隆市長謝國樑與基隆市議長童子瑋都到場了解，了解相關進度。

春節連假期間，基隆民眾發現在市區愛三路、仁二路口的人行地下道天花板發生嚴重漏水，汙水滲漏進地下道，才整修2年的牆面、天花板都有著斑斑汙漬。由於正值連假期間，市府工務處緊急在天花板安裝塑膠浪板遮擋，引導水流自牆面流下，避免汙水滴到來往的行人身上。

基隆市政府工務處長陳耀川表示，因該地下道天花板係鋼板封閉型，無法得知裡面漏水情況，若貿然開孔，恐短期間無法修復，甚至擴大漏水範圍，影響遊客通行。經討論後先以隔板導水，避免影響通行，並於年後行人較少時，請廠商加快找出漏水原因及搶修。

30日是市府開工第一天，早上9時許基隆市議長童子瑋與市府工務處視察漏水的仁愛地下道。工務處初步判定，認為是排水溝管線堵塞無處排水、或排水溝管線破裂所導致。童子瑋強調，若查明是施工過程有瑕疵或不足，支持市府依合約對包商進行求償動作，基隆市區門面與人行城市願景不容插科打諢。

童子瑋說，基隆市區基礎建設早，在過去缺乏通盤規劃的年代，各類管線的位置與增添常雜亂無章，難以維護，也造就基隆市全台漏水率最高的窘況；且市區商業發達，各類開挖工程曠日費時擾民甚鉅，只能一步一步來，這是我們作為公職的共同責任。

市長謝國樑也將在下午3時到漏水現場，了解處理情況。