準行政院長陳建仁即將上任，近期已公布了內閣完整名單。對此，媒體人張禹宣點名新任陸委會副主委梁文傑與文化部長史哲，指出他們的加入，讓陳建仁內閣成了「戰狼內閣」，並準備要全面進行對內認知作戰。張禹宣也狠酸「比起檢討反省自己，指責別人是更加輕鬆的事情」。

張禹宣今（30）日在臉書發文表示，陳建仁內閣給他「毫無實意的給個交代」的感覺，因為蘇貞昌內閣9成以上犯錯、敗票的閣員全數留任，「說穿了，這毫無實意的給個交代，真正掌權的依然是蘇」。

張禹宣接著說，他認為陳建仁是一個「掛名」閣揆，因為當外界質疑陳中研院「留職停薪」爭議時，他本人卻沒有要回覆的意思，這說明了閣揆任期之短，不足惜犧牲中研院的高薪，「陳建仁唯一的任務，就是維穩住從敗選後到2024大選備戰期間，『看守內閣』的門面」。

張禹宣認為，陳建仁內閣新成員看似維持了「將敗選者再利用」的傳統，可是在定調上卻是徹底的「戰狼內閣」，他以梁文傑為例，指出陸委會講究的是與對岸之間的「管道」，梁在這點上卻完全是「反義詞」，而行政院則以梁的「兩岸論述」和翻譯書籍等，替他擦脂抹粉。說明了，梁文傑真正的任務，將是「對國內於『抗中保台』等意識形態上，進行認知作戰的全面強化」。同時，再加上衛福部長薛瑞元與農委會主委陳吉仲的留任，張禹宣認為這傳達了新內閣將對內認知作戰，並與在野黨全面開戰的意涵。

針對新任文化部長史哲，張禹宣指出，史號稱「WeCare高雄」的總舵手，而正巧，原先沉寂已久的該組織、以及相關網軍，此時也開始有了動作。張禹宣推測，史哲唯一的任務，就是要將過去罷免前高雄市長韓國瑜成功的網軍系統移師北上，為2024提前備戰，「進行一場對在野黨批鬥的『文化大革命』」。