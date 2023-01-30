美國政治新聞網站「POLITICO」28日引述美國國防部官員等3名知情人士指出，部分美國軍官正在暗中推動五角大廈軍援烏克蘭F-16戰機，高階美國國防部官員透露「我不認為我們反對」，官員也認為軍援F-16並不會引爆核戰。

烏克蘭要求美國及西方提供F-16等第四代戰機。

「POLITICO」報導，自俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭以來，美製F-16戰機一直都是基輔希望獲得的軍援項目，隨著美國同意提供愛國者防空飛彈系統（Patriot）、M1艾布蘭（M1 Abrams）戰車，以及烏克蘭準備在春天展開新一波反攻，美國國防部官員及2名知情人士透露，五角大廈內推動軍援基輔戰機的行動正如火如荼進行，基輔也重燃希望。

關於美國會否軍援F-16戰機，匿名高階國防部官員透露「我不認為我們反對」，不過他也強調國防部尚未做出最終決定。

一名烏克蘭高官28日表示，烏克蘭及西方盟友正在討論軍援長程飛彈及軍機的可能性，一名烏克蘭政府顧問說，基輔已經與華府提出這項議題，不過至今尚未有成果，另一名知情人士透露，華府可能需要考慮數周，才能決定是否提供戰機及批准他國運送F-16給烏克蘭。

美國副國家安全顧問范納（Jonathan Finer）26日表示，美國正非常謹慎地與基輔及盟友討論戰機問題，至今尚未排除任何特定系統。

報導指出，烏克蘭希望美國的F-16、F-15戰機，或是德國龍捲風（Tornado）、瑞典獅鷲（Gripen）戰機替換老舊的蘇聯時期機隊，儘管烏軍的防空系統至今仍能防堵俄軍主宰領空，不過官員擔心，烏克蘭即將用罄飛彈，五角大廈官員透露，一旦用罄，俄軍的先進戰機將能進一步進犯，屆時基輔將「無法抗衡」。

部分五角大廈官員認為，現代戰機將是烏克蘭保護領空的解決方案之一，F-16配備的空對空飛彈能擊落來襲的飛彈及無人機，比起愛國者飛彈防空系統及國家先進地對空飛彈系統（National Advanced Surface-to-Air Missile Systems, NASAMS），戰機的移動速度更快，該名五角大廈官員說，如果烏克蘭獲得F-16，這將會形成一場勢均力敵的戰爭。

不過就算美國決定不軍援基輔F-16，其他西方國家也可以提供，只不過需要美國點頭才能轉讓。

部分美國國防部高階官員坦承，長遠來看烏克蘭確實需要新戰機，但現在更迫切需要傳統的防空系統，因為戰機需要數月才能運抵烏克蘭，該名五角大廈官員說，F-16並不能解決現在的巡弋飛彈、無人機問題。

■美還未點頭軍援F-16 基輔要求先訓練飛官

另外美國防部、烏克蘭官員及知情人士也透露，基輔已經確定一份多達50人、能馬上進行F-16操作訓練的烏國飛官名單，這些飛行員能說英文，並且經驗豐富，執行過數千小時的戰鬥任務，能在3個月內完成F-16訓練，而且當中多數人過去就曾參與與美軍的重要軍演。

烏國官員及知情人士透露，即便華府尚未批准軍援F-16，基輔已經敦促美國現在開始訓練烏國飛官操作F-16，不過美國國防部對此並不感興趣。

關於是否軍援烏克蘭F-16，華府的其中一項擔憂是，此舉恐被莫斯科視為升級衝突，迫使普丁動用核武，不過美國官員認為，美國空軍早已汰換部分F-16機隊，比起軍援烏克蘭匿蹤F-22、F-35戰機，提供F-16並不會被視為升級衝突，該名五角大廈官員說：「面對現實吧，核戰並不會因為F-16爆發。」