麗寶樂園渡假區春節期間人潮倍增，湧入超過40萬人潮。(麗寶樂園提供)

2月份OUTLET MALL獨家限定，夜間萌兔秀登場。(麗寶樂園提供)

今年春節為史上最長連假，加上中部天氣暖和舒適，遊客紛紛舉家出遊走春！台中麗寶樂園渡假區假期間更湧入超過40萬人潮。麗寶樂園30日指出，加上去年底新開幕全台唯一超人氣的LINE FRIENDS 明星IP熊大、兔兔，互動體驗裝置園區「熊大的麗寶小鎮」加持帶動，探索世界和園內餐飲等業績衝出紅盤。

麗寶樂園渡假區說，麗寶OUTLET MALL挾國際時尚品牌優勢，吸引年輕世代造訪拍照、打卡，主打最低折扣下殺２折起，帶動顧客掀起搶購風潮。每逢下午時段更是人潮不斷，整體業績超標；業績成長尤以運動休閒、餐飲美食、家電為最熱門。

麗寶樂園指出，館內餐飲名店瓦城、添好運、這一小鍋、涓豆腐、星野肉肉鍋等主題餐廳，發揮麗寶驚人食力，每家餐廳現場皆需候位50組以上，超過2個小時等待時間才能入座。麗寶福容大飯店、賽車主題旅店幾乎天天滿房，停車場也出現一位難求，猶如「新車到港」般盛況空前！

麗寶樂園渡假區表示，今年史上最長10天農曆春節，因長假效應及疫情趨緩的影響，今年農曆年大年初一到初五的入園人數是去年的一倍；麗寶樂園渡假區因位於南來北往交通要道，緊鄰國道一、三、四號，下交流道最快3分鐘就能抵達成為另類國道休息站，收假尾聲假期也迎來一波大量返鄉、出遊的遊客，讓整體業績加乘。

麗寶樂園渡假區強調，2月份接連而來的228連假渡假區內優惠活動不斷。2月份樂園壽星獨享450元優惠，同行只要699元；麗寶福容大飯店228住房專案限定優惠也開跑囉；賽車場將於2／24、2／25、2／27日推出G2賽道自駕車體驗好康優惠等，期盼出遊效應持續挹注業績再創另一波紅盤。