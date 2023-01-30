新北積極培養跨領域機器人國際人才，109學年度率全國之先推動FIRST Robotics Competition（簡稱FRC）機器人競賽扎根計畫，崇光高中自110學年度成立FRC隊伍，為新北首支唯一女力隊伍，順利報名FRC 2023夏威夷區賽。學生努力募資逾百萬經費，將於2023年3月正式前進美國夏威夷參加區賽，期待打進休士頓總冠軍賽。

教育局長張明文表示，新北市2022年承辦全台第一次FRC台灣區賽，崇光高中全女子隊伍更首度參賽就拿下聯盟冠軍及新秀啟發獎，實屬難得，更期望透過FRC比賽，培養學生跨領域能力及國際觀，培育更多未來的女性工程師，打造新北女力世界人才。

FRC競賽內容不僅考驗參賽師生程式設計、數據分析、機械設計及製作等技巧，也挑戰團隊溝通、行銷公關、商業營運、外語等能力，受到國外頂尖大學的青睞，如麻省理工、哈佛大學等都會固定在美國FRC會場設立攤位，招攬具潛力學生入學就讀。

崇光高中校長吉星台表示，為了因應現今AI及未來科技的趨勢，培養學生寬闊的國際視野以及對未來趨勢的了解，學校也研發與國際接軌的教育制度和模式，讓每位剛踏入FRC的同學們得以透過淺顯易懂的方式輕鬆了解相關知識與實際操作的技能，並提供學生專業的訓練場地以激發學生自主學習研究的能力，同時接軌108課綱的自主學習精神。

教育局補充，新北市積極扎根頂尖機器人教育，鼓勵學校參與全球高中界機器人大賽中最高等級比賽，並期盼新北市成為臺灣培養國際機器人人才基地，並落實國際交流，學生從競賽中展現團隊及專業，培育更多世界級頂尖人才。