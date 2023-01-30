台灣人熱愛保健食品，但重症科醫師黃軒提醒，不是所有維他命都有保護作用，並引述《美國心臟病學院雜誌》刊登的一篇研究，指出抗氧化營養補充品當中的β-胡蘿蔔素，可能會增加患者的全因死亡率、心血管疾病死亡率和中風機率。

黃軒今日在臉書指出，長期大家都認為補充抗氧化劑能保護心臟健康，這是因為這些營養有助於減少氧化應激、氧化作用，也就是許多心血管疾病惡化的已知原因，但關於抗氧化補充劑的研究結果卻不一致。

黃軒表示，日前有研究人員分析超過88萬3000名患者，評估27種不同類型的抗氧化的營養補充品，結果發現並非所有營養補充品，都有益於保護心血管疾病。

黃軒表示，研究顯示補充維他命C、維他命D和維他命E，對長期心血管疾病結果或糖尿病風險，並沒有影響；補充omega-3脂肪酸，可降低心血管疾病的死亡率；不過補充β胡蘿蔔素，會增加全因死亡率、心血管疾病死亡率和中風機率。最後研究人員總結，「大家都希望補充營養品能降低疾病發生，但是並非所有營養品補充都是有益的」。