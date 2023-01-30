春節連假結束開工首日，高雄空氣品質略差，部分測站AQI呈現橘色提醒等級，高市府環保局表示，由於受風弱與局部晨霧影響，水平及垂直擴散條件不佳，加上近日民俗祭祀燃燒紙錢，容易造成汙染物累積，目前已啟動相關應變措施，要求「大型汙染源」降載減排。

高市府環保局表示，近日寒流減弱且夜間及清晨濕度高，而30日除了受風弱與局部晨霧影響，水平及垂直擴散條件不佳，加上因民俗祭祀燃燒金紙，容易造成汙染物累積，導致高市空氣品質多為橘色提醒等級，根據氣象模擬顯示，高雄市午後溼度降低，擴散條件改善，空氣品質將逐漸轉佳。

由於空品較差，高市府環保局已啟動相關應變措施，持續要求「大型汙染源」降載減排，包括興達電廠2部燃煤機組停機2部降載至50％以下；和桐化學、中鴻鋼鐵、大連化學等工廠停爐；中油、台塑仁武廠、中纖等工廠提升防制設備效率。

另外，環保局30日上午8時持續加強稽查工廠防制設備使用情形、查核營建工地裸露地覆蓋狀況、交通熱區執行機車路邊攔查、重點區域汽車怠速稽查。環保局提醒，「天公生」是重要的民俗節日，環保局已於去年設置2座紙錢專爐，呼籲民眾減少露天焚燒紙錢引發空氣汙染。