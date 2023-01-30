兔年新春第一個上班日，國泰金控董事長蔡宏圖今在新春團拜發表2023年經濟前景看法與展望；他認為，今年上半年觸底，下半年反彈回升的格局；雖然經濟成長下修或是可能短暫輕度衰退，對不同產業的影響也不同，但多數認為，今年(兔)會比2022年(虎)要來得好。

解封後面對新動能，蔡宏圖也期許員工，善用核心職能創造永續價值，尤其因應未來市場波動，要不斷檢視可以改善精進的地方，也要擘畫未來掌握機會，為公司與客戶創造更多價值。

蔡宏圖認為，去年是艱辛的一年，疫情持續、俄烏戰爭爆發、通膨浮現，聯準會升息17碼，各國央行也採取貨幣緊縮政策，資本市場大幅震盪，股債雙跌，匯率大波動，這些衝擊陸續出現，對各行各業帶來艱鉅挑戰。

兔年將迎來大解封，開放國門重啟旅遊、消費、餐飲、聚會等，讓生活重回正軌，供應鏈中斷擔憂降低，讓經濟成長恢復動能。

科技創新的腳步並沒有停歇。假以時日，可以想見AI推動的各種應用一定更廣泛滲透我們的工作與生活。我們要深入研究了解，學中做，做中學，並且去思考如何運用新型科技，來提升我們的營運效能與服務品質。