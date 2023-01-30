魏如萱將於5月再度攻蛋。（好多音樂提供）

金曲歌后魏如萱繼去年夏天移師高雄巨蛋舉辦「HAVE A NICE ：DAY」巡迴演唱會後，今（30日）無預警好消息，演唱會將於5月返場台北小巨蛋，除了鄭重公開演唱會名稱「HAVE A NICE ：DAY 2 YOU」和主視覺，讓樂迷更喜出望外的是，歌后驚喜一次給足，好事成雙，官宣「一次開兩場」，而且「造型全換新」、「曲目更新達三分之一強」，不折不扣是個2.0升級版，消息一出馬上讓全網都暴動。

魏如萱一開春就拋出開唱震撼彈，這次演出除了舞台升級、服裝全數更新，之前「HAVE A NICE ：DAY」演唱會結束有許多歌迷表達了沒聽到心裡歌曲的遺憾，這次她一樣唱好唱滿，且最棒的是，將替換高達三分之一的曲目新加入，保證讓大家耳目一新。魏如萱表示這次2場台北演唱會，會一如既往跟以往一樣精彩，甚至更加碼到底，之前大家討論度爆表的五十壯漢不會少，「返場台北更勝以往，再加碼5人變55壯漢」，令人一聽莞爾不已。

魏如萱日前趁著春節假期帶著小路易，與老闆陳建騏、妹妹魏如昀（Queen）、好友蔡旻佑同遊東京，因為小路易想看會動的鋼彈，魏如萱特地帶愛子前往橫濱一睹為快，魏如萱也寫下當下心情「路易一直想看會動的鋼彈，今天願望也實現了。」，母子情深讓3萬名粉絲感動按讚。魏如萱「HAVE A NICE ：DAY 2 YOU」演唱會將於5月13、14日在台北小巨蛋登場，門票2月12日於ibon售票系統開賣。