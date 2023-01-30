品冠透露說服爸媽很久，才答應來台灣過年。（陳俊吉攝）

品冠（左）曬出與父親的合照。（摘自臉書）

凱渥集團今舉辦開工。（陳俊吉攝）

品冠今（30日）出席凱渥集團開工，他今年特別邀請爸媽從馬來西亞來台灣過年，每天都在臉書紀錄天倫之樂的生活，他29日分享一張他與81歲爸爸的背影照，是出自媽媽之手，「她在後面幫我們拍，這是我看我媽拍的有史以來最美、最打動我的照片」。

品冠的爸爸，視力在50歲左右就每況愈下，「他年輕就有弱視，後來是網膜剝離，他也開過兩次刀，現在只看得到一些光影」，他說去年12月回去探望父母時，有明顯感覺到爸爸變老，「他走路沒問題，但有突然要求想走慢一點，他以前真的是健步如飛，希望趁他還能走的時候，多帶他出去走走」。

品冠表示因為疫情的關係，爸媽已經3年多沒見到孫子孫女，好在今年一起在台灣過年，才有時間享受天倫之樂，「我們3年前在東京過年，他們本來要一起飛來台灣，後來想說先回吉隆坡一下，沒想到...」。

品冠透露自疫情開始，緊張型的爸媽就自行閉關，幾乎足不出戶長達3年，「我說服他們過來說好久，講了快一個月，他們才願意過來」。品冠笑說過年期間，都在家裡玩，「我們有玩骰子遊戲，我兒子很貼心幫爺爺下注」，等開工後，觀光景點人少之後，才會帶爸媽出門。