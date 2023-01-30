捷運環狀線第一階段經營權今由台北市移轉新北市，台北市長蔣萬安30日上午表示，依照契約，到期就應該要經營權移交還給新北，已達成這樣的共識。副市長李四川則補充，原則上南、北環全部完成後按照車站路線等，一定要由同一家經營，屆時仍希望由台北市經營，至於交接期多久？李四川則說，理論上是半年，但若雙方完成準備也可提前完成交接程序。

捷運環狀線分為第一階段新北環狀線、南環段、北環段、東環段，新北環狀線於2020年1月31日通車，台北捷運營運3年後，經營權合約今到期，經雙北市開會討論後達成共識，將交由新北市營運。

李四川今出席台北市議會新春團拜受訪時表示，經營權依照契約還是要還給新北，而所有盈虧也由新北自負，北市會確保平順移交，必不影響人民搭乘大眾運輸權益。

媒體問及，未來北市是否爭取經營權？李四川表示，原則上南北環全部完成後按照車站路線等，一定要由一家經營，屆時仍希望由台北市經營；至於交接期多久？李四川表示，理論上是半年，但若雙方完成準備也可提前完成交接程序。