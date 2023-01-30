春節10天連假後迎來開工日，國內今天新增2萬2138例本土個案，較上周同期翻倍。另有153例境外移入，確診個案中新增30例死亡。疫情指揮中心疫情監測組長周志浩指出，本土個案數較上周一多，因為當時是春節，很多醫療院所未看診，通報情形較低，至於實際增加情形還需要觀察幾天。

指揮中心表示，今日新增之22,138例本土病例，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,109例)，桃園市(2,799例)，臺中市(2,772例)，高雄市(2,492例)，臺北市(1,936例)，臺南市(1,601例)，彰化縣(1,033例)，新竹縣(873例)，苗栗縣(603例)，新竹市(546例)，屏東縣(537例)，基隆市(482例)，雲林縣(452例)，南投縣(377例)，宜蘭縣(376例)，花蓮縣(294例)，嘉義縣(291例)，嘉義市(193例)，臺東縣(158例)，金門縣(126例)，澎湖縣(82例)，連江縣(6例)。

另外，春節連假期間新增1例兒童重症個案，為5歲女童確診後107天後遭診斷為MIS-C。女童曾接種1劑新冠疫苗，去年9月26日確診新冠肺炎，今年1月11日起陸續發燒、皮疹、肌肉不自主抽動等症狀，1月15日治急診，住院給予免疫球蛋白治療，病況好轉，1月19日已出院。目前國內累計305例兒童重症，其中201例為MIS-C。

指揮中心指出，今日新增30例本土病例死亡個案，為17例男性、13例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27例具慢性病史、18例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2023)年1月1日至1月25日，死亡日期介於今年1月16日至1月27日。

指揮中心說明，今日新增153例境外移入個案中，為71例男性、82例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去(2022)年11月14日至今年1月29日。

指揮中心統計，截至目前國內累計確診，分別為48,398例境外移入、9,457,099例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計16,276例COVID-19死亡病例，其中16,255例本土，另21例為境外移入。