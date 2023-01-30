法新社報導，當局今天上午展開行動，搜索兩名據報失蹤的外國滑雪客，警方正努力確認尋獲的兩人是否就是失蹤的外籍旅客。
警方表示，兩人被發現時「心肺功能已經停止」。
路透社報導，雪崩事件發生在昨天下午2時30分左右，地點在白馬乘鞍岳（Mount Hakuba Norikura）東側。
事發之際，失蹤的兩人與另外11名滑雪客正在小谷村（Otari）栂池高原滑雪場（Tsugaike Mountain Resort）滑雪道外的偏僻地帶滑雪。
警方說，至少5人遭雪崩襲擊，其中3人已自行脫困，其他滑雪客也已安全下山。
過去幾天在超強寒流侵襲下，廣受海外遊客喜愛的滑雪勝地長野與日本多處降下大雪，日本氣象廳（Japan Meteorological Agency）對當地發布的雪崩和降雪警告至今尚未解除。
美國雜誌Mountain Gazette報導，31歲的美國職業滑雪運動員史梅恩（Kyle Smaine）在這場雪崩中喪生。
史梅恩昨天在社群網站Instagram發布一段影片，畫面顯示他在滑雪道外滑雪，許多粉絲紛紛在下方留言處致哀。
史梅恩在貼文中寫道：「這就是我在每年冬天回到日本的原因。令人難以置信的雪質、不間斷的風暴以及非常有趣的地形，愈深入探索，似乎愈能體會它的美好。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1100130
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