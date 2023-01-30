天后蔡依林在春節期間與家人到阿里山旅遊，並接連在IG限時動態上發出多張與家人的合影與美景照，而姐姐蔡旻紋也在社群上傳一段由蔡依林領舞大跳越南抖音神曲「叮叮噹噹」的影片。

蔡依林姐姐蔡旻紋，29日在IG上傳一段蔡依林大跳越南抖音神曲「叮叮噹噹」22秒的影片，片中可見蔡依林站在中間，帶領著身邊朋友們隨著音樂扭腰擺臀，而蔡旻紋影片中大大寫下「美叮美噹」4字，接著表示「明天小孩要開學，大夥要上班，整個聖誕節＋跨年＋日遊＋春節一系列滿檔的活動就在『美叮美噹』的舞步來個ENDING」。

事實上，蔡依林在結束6場「UGLY BEAUTY」台北演唱會後，就被粉絲直擊現身日本羽田機場，之後春節連假她又與家人前往阿里山旅遊，在她日前限時動態中可見，她身穿著黑色長版羽絨外套搭配藍色緊身牛仔褲，打扮相當休閒，與姊姊等家人們在步道上、火車車廂內拍照。

蔡依林分享多張阿里山美景照與家人合影。（圖／截圖自蔡依林IG）

另外，她也曬出多張美景照，像是她在所下榻的飯店無邊際泳池中拍到的曙光，由於現場似乎沒有住客，讓她得以獨自享受宛如仙境一般的景色，甚至連日出時台階上的露珠，也被蔡依林捕捉了下來。