民眾開工心情鬱悶，速食店以多項好康滿足五臟廟，包含點心、炸物買一送一、烤雞第二件半價等，相約同事開吃享受省錢小確幸，業者預期可帶動客流量至少10％。
麥當勞APP推限時一天「開工福袋」刮刮樂活動，所有點心均是「買1送1」，品項有4塊麥克雞塊、大薯、冰炫風等，今明兩日歡樂送也有優惠，用歡樂送網路訂餐並輸入優惠碼「23Jan」，可享「熱經典那堤」、「熱經典美式」及「金黃地瓜條」（3擇1）任選「同品項買1送1」。
肯德基2月4日前小份香酥脆薯、4塊上校雞塊、大杯玉米濃湯、中杯百事可樂及草苺起司冰淇淋大福，只要於全台門市出示優惠代碼即可享買一送一。21世紀則是2月7號前，只要383元(原價510)可享有兩份21香草烤半雞(附兩醬)與2杯中杯蜂蜜綠茶，等同75折。
必勝客即起至2月3日，外送任一經典口味或期間限定口味小比薩，店家就免費再招待一份小比薩，包含人氣「韓式泡菜燒肉」、頂級款「星級白醬海鮮」及新年期間限定「財圓滾滾金干蝦比薩」通通可以任選搭配。另到2月24日前，平日外帶單點比薩只要48折起，大小比薩通通有優惠，最高可現省341元。
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