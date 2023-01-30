AMC微污染防治及RFID廠務系統方案供應商華景電(6788)受惠客戶先進製程建置需求，2022年合併營收連4年創高，在大客戶海內外穩健擴產帶動下，法人看好2023年營收有望維持雙位數成長動能、挑戰連5年創高紀錄。

華景電股價今（30）日兔年開紅盤表現強勢，開高6.47％後在買盤敲進下放量直攻漲停價127.5元至收盤，創去年10月初以來近4個月高點，成交量亦創去年9月底以來4個月大量。

華景電主要產品為晶圓製程AMC微汙染防治設備及RFID整合派工系統，前者約貢獻營收7～8成，以晶圓代工及記憶體廠為主要客戶，並規畫切入封測廠。後者營收貢獻約2成，為毛利率較高的利基型產品，推展至有自動化廠務需求的企業。

受惠晶圓代工龍頭積極建置先進製程，華景電2022年12月自結合併營收1.69億元，月增達41.78％、年增達88.38％，使第四季合併營收4.05億元，季增達13.38％、年增9.24％，雙雙改寫新高。全年合併營收14.16億元、年增達29.96％，連4年創高。

展望後市，儘管半導體景氣下行修正，但晶圓代工龍頭於海內外持續穩健擴廠，帶動AMC設備需求，法人認為華景電營運將持續受惠。同時，先進封裝對潔淨度要求與日俱增，華景電對此切入後段封測廠，未來營運貢獻看升，2023年營運有機會持續成長創高。

而半導體設備供應商艾司摩爾（ASML）在台股封關期間對今年營運釋出正向展望，指出極紫外線（EUV）設備訂單持續增加，可望帶動今年營收成長25％，顯示客戶針對先進製程持續按長期布局計畫穩步推進，未受景氣下行影響調整，亦對相關供應鏈增添利多。