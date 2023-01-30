經濟部30日公布2022年全年核准僑外投資、陸資來臺投資、國外投資、對中國大陸投資統計。核准僑外投資件數為2,566件、年減5.35％，核准金額部分，投增金額為133.03億美元，年增77.94％，投資金額為歷來第3高，且創近15年新高，主要受惠於綠能與離岸風電等大型投資案件帶動，顯示政府積極推動能源轉型，吸引許多國際大廠投資台灣。

2022年全年核准新設公司件數為1,475件，新設公司投資金額美金6.38億美元；另2022年全年核准新南向國家來臺投資件數為481件，年減9.07％，投增資金額計20.73億美元，年增107.23％，其中投資來源地主要為澳大利亞、新加坡及泰國。

陸資來臺投資方面，2022年全年核准陸資來臺投資件數為46件，年減6.12％；投增資金額3,872萬美元，年減66.73％。自2009年6月30日開放陸資來臺投資以來，累計核准陸資來臺投資件數為1,556件，核准投增資金額25.66億美元。

對外投資方面，2022年全年核准備對外投資件數為546件，年增35.15％；投增資金額計99.62億美元，年減20.93％，主要係因為2021年核准台積電以21.23億美元投資設立日本JAPAN ADVANCED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING, INC.、聯發科以10億美元增資新加坡MEDIATEK INVESTMENT SINGAPORE PTE. LTD等大型投資案，導致比較基期較高所致。

2022年全年核准備對新南向國家投資件數為169件，較上年同期增加39.67％，投增資金額計52.72億美元，較上年同期減少9.55％；其中投資金額較大者為新加坡、越南及澳大利亞。

對中國大陸投資方面，2022年全年核准對中國大陸投資件數為372件，件數較上年同期減少12.06％；核准投增資金額計50.47億美元，較上年同期減少13.92％。