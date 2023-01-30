中央流行疫情指揮中心今(30)日宣布，各類型住宿式及社區式照顧機構定期COVID-19公費快篩措施延長至今(2023)年2月28日止，篩檢頻率維持為服務對象每週定期快篩2次(身心障礙者、失智症者、2至18歲每週1次，未滿2歲免篩)，有症狀時亦應進行快篩，未滿2歲有症狀則採PCR，篩出陽性個案，立即請專責醫療院所視訊診療，並依相關指引協助個案按指示進行隔離或治療；工作人員每週定期快篩至少1次，若出現症狀時則須進行快篩，另機構認為有必要時(如有接觸史、群聚等)亦應提供工作人員公費家用快篩試劑；住民或服務對象及工作人員如為確診康復者，3個月內免篩檢，後續將再視疫情狀況調整篩檢頻率。

指揮中心說明，考量國際間COVID-19病毒變異株疫情持續，且農曆春節連續假期剛結束，目前國內疫情處於另一波上升階段，基於住宿式機構照顧較多慢性病及重症高風險族群的長者，應維持警惕，避免發生機構群聚感染風險，因此，公費定期篩檢措施再延長執行至2023年2月28日，公費家用快篩試劑發放對象為住宿式長照機構、老人福利機構、身心障礙福利機構、精神復健機構、一般及精神護理之家、兒少安置機構、兒少團體家庭、榮譽國民之家等住宿式照顧機構，以及日間照顧中心、家庭托顧、身心障礙社區式照顧服務、托嬰中心(限工作人員)及早期療育機構等社區式照顧機構。

指揮中心提醒，請各類機構及單位確實落實防疫政策，以降低感染風險。