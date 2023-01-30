民進黨立委邱志偉成立的高雄市悅讀協會，針對選區中邊緣戶家庭學生提供獎助學金，已經連續2年資助學生超過150人，每年資助獎助學金總額超過180萬元新台幣。

由於獎助學金定期、定額匯入學校帳戶再轉交給學生，許多學生自行規畫運用方式，甚至累積數個學期為自己添購課程需求的筆記型電腦。邱志偉說，獎助學金提供學生彈性運用的空間，也鼓勵學生在逆境中學習向上。

邱志偉表示，學生們在求學階段可能因為家中經濟困境影響求學，尤其邊緣戶的學生缺乏政府資源協助，更需要民間社團的幫忙。在北高雄只要國中小導師認為班上學生有需求，都能向悅讀協會申請，協會也會定期定額將學生的獎助學金匯入學校帳戶供學生運用。

過去3年來因受到疫情影響，學校授課型態也大幅轉變，線上授課時數增加許多。部分悅讀協會資助的學生自行規畫及累積獎助金，買入門筆記型電腦或手機，作為線上課程使用。

目前悅讀協會已經連兩年資助學生超過150人，尤其在疫情爆發的隔年，資助學生從原本68人增加至158人，總資助金額達187萬元，顯見疫情衝擊民眾經濟甚鉅。邱志偉希望，藉此能讓學生免除家庭經濟的紛擾，專心學習。